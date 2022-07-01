Официальный портал о коронавирусе перестал публиковать данные о вакцинации от COVID-19

УрБК, Москва, 13.03.2023. Портал «Стопкоронавирус.рф» прекратил подсчет данных о коллективном иммунитете от COVID-19 и числа вакцинированных. Это решение объясняется динамичным появлением новых штаммов, изменением клинической картины и снижением тяжести течения заболевания, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал и Роспотребнадзор.
В итоге на «Стопкоронавирус.рф» будет предоставляться только информация о выявляемых случаях, госпитализациях и числе выздоровевших. Данные о вакцинации будет периодически публиковать Минздрав РФ.
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