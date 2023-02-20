Правительство РФ выделит 500 млн рублей на снижение стоимости туров по России

УрБК, Москва, 10.03.2023. Правительство РФ выделит по 250 млн руб. в 2023 и 2024 годах на поддержку туроператоров, организующих внутренние чартерные авиаперевозки. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Программа господдержки, по которой будут выделены деньги, действует с 2021 года и является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году в ней участвовало 70 российских регионов. Программа будет действовать до 2024 года включительно.
УрБК, Москва, 20.02.2023. В 2023 году правительство РФ направит на ликвидацию опасных для экологии объектов и свалок 30 ...21.04.2022 Правительство РФ выделит 100 млрд рублей на поддержку авиаотрасли
УрБК, Москва, 21.04.2022. Правительство РФ направит российским авиакомпаниям дополнительное финансирование в размере ...15.04.2022 Правительство РФ выделит региональным фондам развития промышленности 4,3 млрд рублей на докапитализацию
УрБК, Москва, 15.04.2022. Правительство РФ выделит региональным фондам развития промышленности 4,3 млрд руб. на ...30.09.2021 Проект бюджета на 2022-2024 годы правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму
УрБК, Москва, 30.09.2021. Проект закона о бюджете РФ на период с 2022 по 2024 год по распоряжению главы российского ...06.07.2021 В России к 2024 году средний размер страховой пенсии превысит 20 тыс. рублей
УрБК, Москва, 06.07.2021. В 2024 году средний размер страховой пенсии по старости достигнет 20 тыс. 388 руб. Об этом ...