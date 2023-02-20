Правительство РФ выделит 500 млн рублей на снижение стоимости туров по России

УрБК, Москва, 10.03.2023. Правительство РФ выделит по 250 млн руб. в 2023 и 2024 годах на поддержку туроператоров, организующих внутренние чартерные авиаперевозки. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.



Программа господдержки, по которой будут выделены деньги, действует с 2021 года и является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году в ней участвовало 70 российских регионов. Программа будет действовать до 2024 года включительно.