Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку документации для многоуровневого наземного паркинга

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение проектной и рабочей документации с созданием информационной модели для многоуровневого наземного паркинга в Академическом районе Екатеринбурга.



Подать заявки на участие можно с 12.00 10 марта 2023 года до 12.00 28 марта 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, город Екатеринбург, улица П. Шаманова, 22, оф. 214. Или на электронной торговой площадке, запрос предложений № 3246718.