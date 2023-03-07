Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку документации для многоуровневого наземного паркинга

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение проектной и рабочей документации с созданием информационной модели для многоуровневого наземного паркинга в Академическом районе Екатеринбурга.
Подать заявки на участие можно с 12.00 10 марта 2023 года до 12.00 28 марта 2023 года в письменной форме в запечатанном конверте по адресу 620105, город Екатеринбург, улица П. Шаманова, 22, оф. 214. Или на электронной торговой площадке, запрос предложений № 3246718.
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