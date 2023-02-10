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Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе вырос на 30,5%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2023 года составил 6 млрд 690 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 30,5%.

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