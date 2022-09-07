Уральская ассоциация туризма провела переговоры о запуске новых прямых рейсов из Екатеринбурга в Турцию

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Руководитель представительства Уральской ассоциации туризма (УАТ) в Алании Виктория Замятина провела встречу с президентом Торгово-промышленной палаты турецкого города Эрайем Эрдемом, сообщает пресс-служба УАТ.
В ходе беседы был затронут вопрос о возможном запуске прямых рейсов по маршруту Екатеринбург — Газипаша (аэропорт Алании). В. Замятина отметила, что этот шаг поспособствует увеличению пассажиропотока в оба направления, поскольку эти города являются важными авиахабами для своих стран. Например, из Газипаши можно вылететь в Европу, Иран, арабские страны или другие турецкие города.
Добавим, что в 2022 году при участии УАТ было увеличено число регулярных рейсов Анталия — Екатеринбург, а также открыты новые направления: Тюмень — Газипаша, Тегеран — Екатеринбург.
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