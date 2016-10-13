В Россию практически прекратили поставлять «серые» смартфоны

УрБК, Москва, 09.03.2023. В Россию практически перестали поставлять «серые» смартфоны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка и отраслевых экспертов.



Это связано с тем, что подобные устройства стали активнее перехватывать и не пропускать на таможне. Ввоз такого товара является контрабандой. Помимо этого, за год в России наладились поставки гаджетов по параллельному импорту. За такой товар уплачиваются все сборы, налоги и пошлины, а продавец может дать какую-то гарантию. В связи с этим снизился спрос населения на «серые» смартфоны.