В схему размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге включено 2,6 тыс. объектов

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. В Екатеринбурге актуализировали схему размещения рекламных конструкций на территории города. Сейчас в нее включено 2 тыс. 647 участков, которые представлены на интерактивной карте.
Схема размещения обновляется ежеквартально. Если интересующее место для рекламной конструкции там отсутствует, или схема на эту территорию не утверждена, можно обратиться в Мингосимущества Свердловской области с предложением о включении интересующего участка в схему.
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