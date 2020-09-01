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Вчера, 16:22

Туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма будут освобождены от уплаты НДС по поручению президента РФ

УрБК, Москва, 07.03.2023. Отечественные туроператоры, формирующие туры по России, включая поездки российских граждан и иностранных туристов, будут освобождены от уплаты НДС. Распоряжение президента РФ об этом опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма», — говорится в тексте поручения.

Срок исполнения поручения — до 1 июня 2023 года. Ответственность за исполнение поручения возложена на председателя правительства Михаила Мишустина.

Напомним, что с предложением об освобождении от уплаты НДС для этой категории плательщиков на совещании с членами правительства 24 января выступил министр экономического развития Максим Решетников.

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