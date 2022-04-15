УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:03

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил график уборки города с 27 марта по 30 апреля

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое определяет даты и перечень мероприятий санитарной уборки улиц города. 29 апреля 2023 года станет Днем чистоты и завершением подготовки улиц города к теплому сезону, сообщает пресс-служба муниципалитета.

С 27 марта по 30 апреля городские службы благоустройства должны очистить улицы и дороги от мусора, снега и льда, отремонтировать или заменить испортившиеся урны, помыть остановки, станции метро, витражи, очистить и отремонтировать светофоры, а также привести в порядок ливневые канализации.

Также за это время муниципалитет заключит контракты по вывозу и приему мусора, приобретению асфальтобетонной смеси для ремонта дорог.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.04.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 15 апреля выйдут 425 сотрудников коммунальных служб и 147 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 425 дорожных рабочих и ...

05.04.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 5 апреля вышли 388 рабочих и 160 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега, наледи и мусора вывели 388 рабочих и 160 ...

18.03.2022 В Екатеринбурге по распоряжению главы города Алексея Орлова с 28 марта по 30 апреля пройдет месячник чистоты

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2022. В Екатеринбурге с 28 марта по 30 апреля пройдет месячник чистоты, в последний день ...

25.03.2021 В Екатеринбурге с 29 марта объявлен месячник чистоты

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о проведении 24 апреля на территории столицы ...

02.04.2014 Глава администрации Екатеринбурга дал старт весенней уборке города

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об организации ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
Архив новостей
Март 2023 (168)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18