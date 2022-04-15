Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил график уборки города с 27 марта по 30 апреля

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое определяет даты и перечень мероприятий санитарной уборки улиц города. 29 апреля 2023 года станет Днем чистоты и завершением подготовки улиц города к теплому сезону, сообщает пресс-служба муниципалитета.
С 27 марта по 30 апреля городские службы благоустройства должны очистить улицы и дороги от мусора, снега и льда, отремонтировать или заменить испортившиеся урны, помыть остановки, станции метро, витражи, очистить и отремонтировать светофоры, а также привести в порядок ливневые канализации.
Также за это время муниципалитет заключит контракты по вывозу и приему мусора, приобретению асфальтобетонной смеси для ремонта дорог.
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