Российский банковский сектор за 2022 год получил 203 млрд рублей прибыли

УрБК, Москва, 07.03.2023. Российский банковский сектор за 2022 год получил 203 млрд руб. прибыли. Наблюдался пятикратный рост расходов на резервы и значительные убытки от переоценки иностранной валюты, поэтому итоговый результат оказался ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.



Однако регулятор ожидает, что при отсутствии «новых значительных потрясений» банковский сектор может получить больше 1 трлн руб. в текущем году. Расходы на резервы в целом окажутся меньше относительно 2022 года, а процентные и комиссионные доходы вырастут с учетом увеличения кредитных портфелей и стабилизации экономической ситуации.