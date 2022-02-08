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Вчера, 16:55

Российский банковский сектор за 2022 год получил 203 млрд рублей прибыли

Российский банковский сектор за 2022 год получил 203 млрд руб. прибыли. Наблюдался пятикратный рост расходов на резервы и значительные убытки от переоценки иностранной валюты, поэтому итоговый результат оказался ниже, чем в 2021 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

Однако регулятор ожидает, что при отсутствии «новых значительных потрясений» банковский сектор может получить больше 1 трлн руб. в текущем году. Расходы на резервы в целом окажутся меньше относительно 2022 года, а процентные и комиссионные доходы вырастут с учетом увеличения кредитных портфелей и стабилизации экономической ситуации.

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