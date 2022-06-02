Начинающим свердловским предпринимателям стал доступен заем по ставке 3,75%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Начинающим предпринимателям Свердловской области стал доступен льготный заем под половину ключевой ставки Банка России, то есть 3,75%. Его может предоставить Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Директор СОФПП Валерий Пиличев отметил, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева организация регулярно корректирует свои кредитные продукты в соответствии с потребностями бизнеса. На 2023 год поставлена цель увеличить в два раза число выданных начинающим предпринимателям займов.
«Для этого разработан новый продукт финансовой поддержки. Он ориентирован на бизнес, с момента регистрации которого прошло не более 12 месяцев. Особенность этого займа — комфортная долговая нагрузка. Предельная сумма составляет 500 тыс. руб., а ставка — минимальная на рынке. Средства можно направить практически на любые нужды бизнеса», — добавил он.
Предполагается, что на средства займа «Стартуй уверенно» будет приобретаться новое оборудование, проводиться рекламная кампания и ремонт помещений. Эти средства также можно направить на пополнение оборотных средств и рефинансирование имеющихся кредитов.
Программа включает в себя отсрочку по выплате основного долга в первые полгода: в этот срок можно гасить только проценты. Срок займа — от трех до 24 месяцев.
Добавим, что в текущем году более 750 человек смогут пройти бесплатное обучение в рамках программы «Стартуй уверенно». По итогам этого курса участники смогут разработать и защитить бизнес-план. Предусмотрены и другие образовательные мероприятия, включая тематические вебинары для начинающих.
Если бизнесу нужны более крупные суммы, то они могут обратиться к займу «Старт», по которому выдается до 5 млн руб. Ставка по нему начинается от 7,5% годовых.
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