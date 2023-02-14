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Вчера, 10:23

Российские разработчики программ выступили против принудительного лицензирования электронных продуктов

УрБК, Москва, 07.03.2023. Российские разработчики инженерного ПО (для строительства зданий, электроники и так далее) выступили против принудительного лицензирования аналогичных зарубежных программ. С просьбой не допустить этого ассоциация «Отечественный софт» обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст письма.

По мнению разработчиков, если у потребителей сохранится возможность пользоваться программами ушедших с рынка компаний, то у них пропадет мотивация переходить на отечественные аналоги.

Отметим, что вопрос принудительного лицензирования обсуждается с 2022 года. В августе депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов внес подразумевающий это законопроект. Однако участники рынка и регуляторы выступили против. В конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что ведомство до конца марта представит предложения по регулированию вынужденного использования ПО ушедших из России вендоров.

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