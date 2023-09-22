Минцифры предложило ввести сбор за использование зарубежного программного обеспечения российскими компаниями

УрБК, Москва, 22.09.2023. Минцифры РФ обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос отмены платной ...05.09.2023 Возможности отечественного софта
Российские разработчики представили уральским промышленникам свои продукты ...07.03.2023 Российские разработчики программ выступили против принудительного лицензирования электронных продуктов
УрБК, Москва, 07.03.2023. Российские разработчики инженерного ПО (для строительства зданий, электроники и так далее) ...18.08.2021 Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года
УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...01.10.2014 Российские IT-компании выступили против введения 10% налога на софт
УрБК, Москва, 01.10.2014. Российские IT-компании выступили против инициативы Минкомсвязи о введении 10% сбора с оборота ...