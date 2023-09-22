Минцифры предложило ввести сбор за использование зарубежного программного обеспечения российскими компаниями

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УрБК, Москва, 22.09.2023. Минцифры РФ обсуждает с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) вопрос отмены платной ...

Возможности отечественного софта

Российские разработчики представили уральским промышленникам свои продукты ...

Российские разработчики программ выступили против принудительного лицензирования электронных продуктов

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Минцифры: Решение о замене бумажных паспортов на смарт-карты примут до конца года

УрБК, Москва, 18.08.2021. Минцифры РФ планирует принять решение о замене бумажных паспортов на пластиковые карты с ...

Российские IT-компании выступили против введения 10% налога на софт

УрБК, Москва, 01.10.2014. Российские IT-компании выступили против инициативы Минкомсвязи о введении 10% сбора с оборота ...