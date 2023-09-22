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Вчера, 13:22

Минцифры предложило ввести сбор за использование зарубежного программного обеспечения российскими компаниями

УрБК, Москва, 28.05.2024. Правительство РФ будет стимулировать российские компании использовать программное обеспечение (ПО) отечественных производителей и может ввести сборы с компаний, использующих иностранный софт. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT, пишет ТАСС.

«Первое: мы считаем, что нужно создать дополнительные экономические стимулы для бизнеса переходить на российские решения и это должно быть связано с определенными налоговыми мотивациями. И второе, все-таки, если ты используешь зарубежный софт, мы в любом случае обсуждаем вопрос введения определенной платы, сбора за использование зарубежного софта», — цитирует ТАСС министра.

Также М. Шадаев отметил, что отечественные компании в целом научились функционировать в условиях антироссийских санкций — скачивать используемый иностранный софт, обновлять его и так далее.
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