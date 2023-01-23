Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю выросла на 18%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. В Свердловской области за прошедшую неделю выявлено 32 тыс. 845 случаев заболевания ОРВИ, что на 18,4% больше показателя прошлой недели и на 3,6% ниже среднего многолетнего уровня.



Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в Екатеринбурге за указанный период зафиксирован 13 тыс. 881 случай заболевания ОРВИ. Это на 11,1% превышает показатель прошлой недели, но на 8,2% меньше среднего многолетнего уровня.



Отмечается, что больше половины всех заболевших составляют дети (54%).