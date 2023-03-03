Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,36 коп., до 75,47 руб., евро — на 18,84 коп., до 80,23 руб.
УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. ...02.03.2023 Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...15.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — на 66 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2023 года. Курс долл. ...27.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2023 года. Курс долл. ...19.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 32 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 января 2023 года. Курс долл. ...