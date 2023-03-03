Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро — на 18 коп.

УрБК, Москва, 07.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 1,36 коп., до 75,47 руб., евро — на 18,84 коп., до 80,23 руб.