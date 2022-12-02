Десяти детским садам Свердловской области выделят гранты на покупку 3D-оборудования и роботов

УрБК, Екатеринбург. 06.03.2023. Десяти детским садам Свердловской области выделят гранты на обновление материально-технической базы в рамках региональной программы «Уральская инженерная школа». Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Новая техника и оборудование, предназначенные для внедрения инновационных образовательных стандартов, появятся в новому учебному году. Проект предусматривает приобретение интерактивных песочниц, 3D-ручек и применение 3D-технологий для изучения дорожных знаков, цветов, цифр, развития памяти и мелкой моторики.
Дети из старших групп смогут использовать игровую робототехнику для научно-технического творчества, развития логико-математического мышления, формирования интереса к инженерно-технической сфере.
Добавим, что по инициативе Е. Куйвашева с 2015 года в Свердловской области работает программа «Уральская инженерная школа» для ранней профориентации и подготовки инженерных кадров начиная с дошкольного возраста.
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