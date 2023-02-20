«Атомстройкомплекс» представил на заседании СОСПП свой опыт по развитию кадрового потенциала

УрБК, Екатеринбург. 06.03.2023. Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) провел заседание, посвященное итогам 2022 года. В ходе него участники объединения обсудили основные вызовы минувшего года и пути их решения, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».



Ключевой проблемой для компаний стал рост цен поставщиков. Второе место по значимости продолжает занимать нехватка квалифицированных кадров. Этот вопрос имеет еще два аспекта. Во-первых, предприятиям приходится самостоятельно на своих рабочих площадках в соответствии с реальными задачами заниматься профессиональной переподготовкой выпускников учебных заведений. Во-вторых, за высококвалифицированных сотрудников имеется серьезная конкуренция, а значит, нужны программы по их удержанию.



«В прошлом году наша компания стала первым участником кластера подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы «Развитие образования». Это логичное продолжение нашего давнего сотрудничества с профильными учебными заведениями, в рамках которого мы принимаем студентов на практику, организовываем экскурсии на строительные объекты, трудоустраиваем на свои предприятия талантливых выпускников», — рассказала HR-директор «Атомстройкомплекса» Галина Хабарова.



Застройщик обеспечил корпоративную политику, позволяющую работникам получить поддержку работодателей в большинстве сфер жизни. Помимо предоставления возможностей для профессионального роста и обучения, «Атомстройкомплекс» помогает решать квартирный вопрос, предоставляя сотрудникам значительные скидки на жилье. На предприятии организованы возможности для сохранения здоровья и занятий спортом, предусмотрены творческие, образовательные проекты для детей сотрудников.



В 2022 году компания начала развиваться в области организации досуга. Например, сотрудники вместе с семьями за счет компании посещают экскурсии по достопримечательностям своего региона.