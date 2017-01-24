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Вчера, 13:06

В России на 7,5% выросло потребление крепкого алкоголя

УрБК, Москва, 06.03.2023. По итогам 2022 года потребление крепкого алкоголя в России выросло на 7,5%. На одного человека в среднем за год пришлось 6,8 литра, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных FinExpertiza.

При этом потребление вина снизилось на 5,5%, до 6,2 литра на человека. Потребление пива уменьшилось на 0,06%, до 52,2 литра.

Розничные продажи крепкого алкоголя выросли в большинстве регионов страны. Водка и коньяк стали лучше продаваться благодаря наименьшему подорожанию по сравнению с вином и пивом.

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