В России на 7,5% выросло потребление крепкого алкоголя

По итогам 2022 года потребление крепкого алкоголя в России выросло на 7,5%. На одного человека в среднем за год пришлось 6,8 литра, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных FinExpertiza.
При этом потребление вина снизилось на 5,5%, до 6,2 литра на человека. Потребление пива уменьшилось на 0,06%, до 52,2 литра.
Розничные продажи крепкого алкоголя выросли в большинстве регионов страны. Водка и коньяк стали лучше продаваться благодаря наименьшему подорожанию по сравнению с вином и пивом.
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