Уровень безработицы в России в январе опустился до 3,6%

УрБК, Москва, 06.03.2023. В январе 2023 года уровень безработицы в России опустился до нового исторического минимума — 3,6%. Число зарегистрированных безработных составило 563,6 тыс. человек, говорится в Telegram-канале правительства.
Там же отмечается, что в регионах продолжают применяться дополнительные меры по обеспечению занятости. Подписаны договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах. Работодатели подали 41 тыс. заявок по программе субсидирования найма.
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УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. По состоянию на 27 ноября 2019 года численность официально зарегистрированных ...02.06.2015 Число безработных в Свердловской области превысило 33 тысячи человек
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УрБК, Екатеринбург, 02.06.2015. По состоянию на 1 июня 2015 года в Свердловской области насчитывалось 33 079 ...23.03.2010 Уровень безработицы в Свердловской области достиг 9,6%
Уровень безработицы с применением критериев Международной организации труда в УрФО в январе— феврале 2010 года ...