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Вчера, 11:41

Уровень безработицы в России в январе опустился до 3,6%

УрБК, Москва, 06.03.2023. В январе 2023 года уровень безработицы в России опустился до нового исторического минимума — 3,6%. Число зарегистрированных безработных составило 563,6 тыс. человек, говорится в Telegram-канале правительства.

Там же отмечается, что в регионах продолжают применяться дополнительные меры по обеспечению занятости. Подписаны договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах. Работодатели подали 41 тыс. заявок по программе субсидирования найма.

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