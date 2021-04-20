Уровень безработицы в России в январе опустился до 3,6%

УрБК, Москва, 06.03.2023. В январе 2023 года уровень безработицы в России опустился до нового исторического минимума — 3,6%. Число зарегистрированных безработных составило 563,6 тыс. человек, говорится в Telegram-канале правительства.



Там же отмечается, что в регионах продолжают применяться дополнительные меры по обеспечению занятости. Подписаны договоры на участие 24 тыс. человек в оплачиваемых общественных и временных работах. Работодатели подали 41 тыс. заявок по программе субсидирования найма.