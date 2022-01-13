Российские банки за 2022 год выдали малому и среднему бизнесу 11,4 трлн рублей кредитов

УрБК, Москва, 06.03.2023. Российские банки за 2022 год выдали малому и среднему бизнесу (МСБ) 11,4 трлн руб. кредитов. Это на 8,5% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Эксперт РА».
Доля просроченных займов опустилась до уровня стандартного корпоративного кредитования — 5,5%. Реструктуризация была выполнена для 12% кредитов и портфеля МСБ и 20% — крупного бизнеса.
Эксперты ожидают, что в 2023 году кредитование малого и среднего бизнеса продолжит расти и может преодолеть отметку в 12 трлн руб. Это связано с тем, что крупные компании более подвержены рискам, в то время как у МСБ существуют возможности для развития благодаря параллельному импорту и выстраиванию новых логистических цепочек. Плюс крупные предприятия могут дробиться для минимизации санкционных ограничений.
УрБК, Москва, 13.01.2022. Российские банки в 2021 году выдали населению кредиты на общую сумму 14,1 трлн руб. По ...27.02.2020 Объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу в РФ за год вырос на 15%
По итогам 2019 года объем выданных кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) в РФ вырос на 15% и составил 7,8 трлн руб. ...07.04.2017 В 2016 году банки снизили кредитование малых предприятий РФ на 3%
В 2016 году банки выдали малым предпринимателям РФ 5,3 трлн руб., что на 3% меньше, чем в 2015 году. Об этом сообщает ...07.04.2017 В 2016 году банки снизили кредитование малых предприятий РФ на 3%
УрБК, Москва, 07.04.2017. В 2016 году банки выдали малым предпринимателям РФ 5,3 трлн руб., что на 3% меньше, чем в ...09.10.2012 «Эксперт РА»: годовой прирост портфеля кредитов МСБ в России ожидается на уровне 22–25%
УрБК, Москва, 09.10.2012. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидает прироста портфеля кредитов российских банков ...