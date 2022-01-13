Российские банки за 2022 год выдали малому и среднему бизнесу 11,4 трлн рублей кредитов

Российские банки за 2022 год выдали малому и среднему бизнесу (МСБ) 11,4 трлн руб. кредитов. Это на 8,5% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Эксперт РА».



Доля просроченных займов опустилась до уровня стандартного корпоративного кредитования — 5,5%. Реструктуризация была выполнена для 12% кредитов и портфеля МСБ и 20% — крупного бизнеса.



Эксперты ожидают, что в 2023 году кредитование малого и среднего бизнеса продолжит расти и может преодолеть отметку в 12 трлн руб. Это связано с тем, что крупные компании более подвержены рискам, в то время как у МСБ существуют возможности для развития благодаря параллельному импорту и выстраиванию новых логистических цепочек. Плюс крупные предприятия могут дробиться для минимизации санкционных ограничений.