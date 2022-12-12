УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:44

Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,3%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По состоянию на 27 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 104 тыс. 823 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

За неделю показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 0,7%.

«По сравнению с аналогичными показателями прошлого года средняя цена выросла на 7,3%, с начала года — фиксируем прирост на 1,7%», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8,3%

По состоянию на 5 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. ...

12.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. По состоянию на 5 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

05.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 9,2%

По состоянию на 28 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 102 тыс. ...

05.12.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. По состоянию на 28 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости ...

28.11.2022 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года выросла на 8%

По состоянию на 21 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 101 тыс. ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях17.02.2023Телефонные мошенники стали переходить на иностранные номера
Архив новостей
Март 2023 (102)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18