Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,3%

По состоянию на 27 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 104 тыс. 823 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За неделю показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 0,7%. «По сравнению с аналогичными показателями прошлого года средняя цена выросла на 7,3%, с начала года — фиксируем прирост на 1,7%», — говорится в сообщении.

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