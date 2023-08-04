Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 10,4%

По состоянию на 29 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 114 тыс. 934 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю этот показатель вырос на 0,7%, за месяц — на 1,1%.



«По сравнению с аналогичными показателями прошлого года средняя цена выросла на 10,4%, с начала года — фиксируем прирост на 0,7%», — говорится в сообщении.