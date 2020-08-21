УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

Райффайзенбанк временно ограничил открытие валютных счетов

УрБК, Москва, 03.03.2023. Райффайзенбанк объявил о временной приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и новых валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Банк объяснил данную меру высоким числом заявок на расчетно-кассовое обслуживание, с которым не получается справиться из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов. Обслуживание клиентов, уже имеющих счета, продолжится.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.08.2020 В сентябре Альфа-банк введет комиссию за обслуживание денежных счетов в евро

УрБК, Москва, 21.08.2020. С 1 сентября этого года Альфа-банк введет комиссию за обслуживание денежных счетов в евро в ...

18.05.2020 Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 5 млн человек

УрБК, Москва, 18.05.2020. Общее количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло 5 млн ...

17.03.2015 С 2014 года доля счетов в иностранной валюте в банках выросла в 2 раза

УрБК, Москва, 17.03.2015. С начала прошлого года доля счетов в иностранной валюте у российских банков увеличилась почти ...

20.04.2011 На каждого жителя РФ приходится по 3,8 банковских счета

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2011. На сегодняшний день в российских банках открыто свыше 539,34 млн. счетов – это значит, ...

27.05.2009 ОАО «Банк «Монетный дом» предоставило юридическим лицам возможность бесплатного открытия расчетно-кассового счета

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2009. ОАО «Банк «Монетный дом» предоставляет возможность бесплатного открытия ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях17.02.2023Телефонные мошенники стали переходить на иностранные номера
Архив новостей
Март 2023 (102)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18