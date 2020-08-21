Райффайзенбанк временно ограничил открытие валютных счетов

УрБК, Москва, 03.03.2023. Райффайзенбанк объявил о временной приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и новых валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. Банк объяснил данную меру высоким числом заявок на расчетно-кассовое обслуживание, с которым не получается справиться из-за усиления проверок и требований банков-корреспондентов. Обслуживание клиентов, уже имеющих счета, продолжится.

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