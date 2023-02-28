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Вчера, 14:26

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 4-6 марта ожидается температура воздуха от +1 до -4 градусов (на севере — до -10). Ночью прогнозируется похолодание до -18 градусов (на севере — до -28).

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