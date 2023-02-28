УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 4-6 марта ожидается температура воздуха от +1 до -4 градусов (на севере — до -10). Ночью прогнозируется похолодание до -18 градусов (на севере — до -28).
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается похолодание. Об этом сообщается на ...20.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...02.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...05.12.2022 В Свердловской области прогнозируют небольшой снег и ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и небольшой снег. Об ...14.11.2022 На Среднем Урале ожидаются снег и заморозки
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается снег и снежный накат на дорогах, а ...