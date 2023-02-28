На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 4-6 марта ожидается температура воздуха от +1 до -4 градусов (на севере — до -10). Ночью прогнозируется похолодание до -18 градусов (на севере — до -28).