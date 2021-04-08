УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:21

Екатеринбургские власти пообещали не повышать стоимость проезда в общественном транспорте до конца 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга продолжит расти. Однако следующее повышение тарифа произойдет не ранее 2024 года и составит не более 1 руб., заявил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин на встрече с журналистами.

«Мы видим, что инфляция растет, и необходимо индексировать зарплаты сотрудникам «Гортранса». Поэтому повышение стоимости проезда неизбежно. В следующем году, возможно, придется говорить о повышении еще на 1 руб.», — пояснил Алексей Прядеин.

Он также рассказал, что сумма в 50 руб., которая, по словам представителей «Гортранса», является себестоимостью поездки, включает в себя все нормативы, которые необходимо выполнять предприятию для развития. Сюда в том числе включено повышение зарплаты для водителей общественного транспорта и обновление подвижного состава.

«Себестоимость поездки в 50 руб. — это тот объем средств, который необходим предприятиям для выполнения всех нормативов, в том числе для повышения зарплаты водителям, обновления подвижного состава. На сегодняшний день расходы, которые они несут, укладываются в те 33 руб., которые перевозчики обосновали для РЭК», — пояснил начальник департамента экономики.

Он также заверил, что власти города не планируют резкого повышения стоимости проезда.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.04.2021 В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В 2021 году в Екатеринбурге не будут повышать стоимость проезда в общественном ...

25.04.2019 Правительство Свердловской области повысило стоимость проезда в метро Екатеринбурга до 32 рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. Правительство Свердловской области на заседании 25 апреля 2019 года одобрило проект ...

12.04.2019 Власти Екатеринбурга пообещали не поднимать цены за проезд в наземном общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказался против повышения стоимости проезда ...

09.01.2019 Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может вырасти на 3-5 рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2019. Повышение цен на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может составить 3-5 ...

18.09.2012 С 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 23 рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2012. Региональная энергетическая комиссия приняла решение о повышении платы за проезд в ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях17.02.2023Телефонные мошенники стали переходить на иностранные номера
Архив новостей
Март 2023 (102)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18