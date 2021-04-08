Екатеринбургские власти пообещали не повышать стоимость проезда в общественном транспорте до конца 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга продолжит расти. Однако следующее повышение тарифа произойдет не ранее 2024 года и составит не более 1 руб., заявил начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин на встрече с журналистами.
«Мы видим, что инфляция растет, и необходимо индексировать зарплаты сотрудникам «Гортранса». Поэтому повышение стоимости проезда неизбежно. В следующем году, возможно, придется говорить о повышении еще на 1 руб.», — пояснил Алексей Прядеин.
Он также рассказал, что сумма в 50 руб., которая, по словам представителей «Гортранса», является себестоимостью поездки, включает в себя все нормативы, которые необходимо выполнять предприятию для развития. Сюда в том числе включено повышение зарплаты для водителей общественного транспорта и обновление подвижного состава.
«Себестоимость поездки в 50 руб. — это тот объем средств, который необходим предприятиям для выполнения всех нормативов, в том числе для повышения зарплаты водителям, обновления подвижного состава. На сегодняшний день расходы, которые они несут, укладываются в те 33 руб., которые перевозчики обосновали для РЭК», — пояснил начальник департамента экономики.
Он также заверил, что власти города не планируют резкого повышения стоимости проезда.
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