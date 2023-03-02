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Вчера, 09:24

Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 22,16 коп., до 75,47 руб., евро — на 8,89 коп., до 80,18 руб.

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