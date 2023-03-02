Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — на 8 коп.

УрБК, Москва, 03.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 22,16 коп., до 75,47 руб., евро — на 8,89 коп., до 80,18 руб.
УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. ...09.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 92 коп.
УрБК, Москва, 09.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2023 года. Курс долл. ...27.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2023 года. Курс долл. ...26.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 26 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2023 года. Курс долл. ...18.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2023 года. Курс долл. ...