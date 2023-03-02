Средний размер выданных на Южном Урале автокредитов в январе составил 1,03 млн рублей

УрБК, Челябинск, 02.03.2023. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в январе составил 1 млн 028 тыс. 173 руб. Это на 9,2% меньше, чем в декабре прошлого года (1 млн 132 тыс. 843 руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 26-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В число аутсайдеров списка по размеру выданных за указанный период автокредитов также попали Пермский край (1 млн руб.), Самарская (984 тыс. руб.) и Оренбургская (966 тыс. руб.) области, а также Удмуртская Республика (936 тыс. руб.).
В целом по стране средний размер выданных в январе автокредитов составил 1,18 млн руб., что на 5,6% меньше по сравнению с декабрем прошлого года (1,25 млн руб.).
Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в январе средний чек кредита на покупку автомобиля снизился на фоне возобновления государственной программы льготного автокредитования.
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