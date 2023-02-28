За прошедшие сутки с улиц Екатеринбурга дорожные рабочие убрали более 10 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. За минувшие сутки с улиц Екатеринбурга на полигоны было вывезено 10 тыс. 280 т снега. Уборка города ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. В прошедшие сутки на дорогах города работали 447 единиц спецтехники и 558 рабочих. Сегодня последствия снегопада продолжают устранять 190 снегоуборочных машин и 461 сотрудник коммунальных служб.

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