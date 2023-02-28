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На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня днем вышел 461 рабочий и 190 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Сегодня днем на улицы Екатеринбурга вышел 461 сотрудник коммунальных служб, задействовали 190 единиц спецмашин. Уборка города от снега и наледи проходит в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошедшие сутки на дорогах трудились 88 рабочих и 267 единиц спецтехники, в том числе 40 комбинированных дорожных машин (КДМ), 118 самосвалов, 34 трактора.

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