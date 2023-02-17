Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.

УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 35,81 коп., до 75,25 руб., евро — на 58,74 коп., до 80,10 руб.
УрБК, Москва, 17.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 февраля 2023 года. Курс долл. ...16.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 22 коп.
УрБК, Москва, 16.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля 2023 года. Курс долл. ...01.02.2023 Официальный курс доллара США вырос на 92 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 февраля 2023 года. Курс долл. ...27.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 37 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2023 года. Курс долл. ...18.01.2023 Официальный курс доллара США вырос на 37 коп., евро — на 43 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2023 года. Курс долл. ...