Официальный курс доллара США вырос на 35 коп., евро — на 58 коп.

УрБК, Москва, 02.03.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 марта 2023 года. Курс долл. США вырос на 35,81 коп., до 75,25 руб., евро — на 58,74 коп., до 80,10 руб.