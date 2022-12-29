Для клиентов «Россети Урал» с 1 марта начал работать в тестовом режиме сервис уведомлений об ограничениях электроснабжения

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. С 1 марта 2023 года для жителей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края стал доступен бесплатный сервис уведомлений о плановых, внеплановых и аварийных ограничениях электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал».



Так, внедрению программы предшествовала объемная работа специалистов компании по синхронизации IT-систем нескольких бизнес-процессов.



«Сервис доступен через ряд интерактивных каналов. В первую очередь, речь идет о Telegram. Чтобы запустить сервис, нужно завести в поисковой строке мессенджера наименование чат-бота «Россети Урал» @RossetiUral_bot. После этого в диалоговом окне нажать кнопку «Запустить» — это команда /start. После ее активации бот объяснит, чем будет полезен и как приступить к работе», — говорится в сообщении.



Дополнительные доступные клиентам каналы информирования — это СМС-уведомления и рассылка на почту. Подписка на сервис оформляется в разделе официального сайта «Россети Урал». Для регистрации необходимо завести свой адрес: регион, город/населенный пункт, улицу, номер дома, а также указать номер лицевого счета или договора на электроснабжение, заключенного с гарантирующим поставщиком.



В компании обращают внимание, что сервис уведомлений с 1 по 31 марта 2023 года будет действовать в тестовом режиме. Данное время необходимо специалистам, чтобы усовершенствовать его работу. В случае возникновения ошибок при оформлении подписки нужно обратиться в чат или интернет-приемную компании «Россети Урал».



В настоящее время территория Екатеринбурга пока не поддерживается сервисом. Подключение клиентов столицы Урала запланировано на июнь 2023 года.



Информация об отключениях электроэнергии в Екатеринбурге размещена на сайте.