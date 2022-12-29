Для клиентов «Россети Урал» с 1 марта начал работать в тестовом режиме сервис уведомлений об ограничениях электроснабжения

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. С 1 марта 2023 года для жителей Свердловской, Челябинской областей и Пермского края стал доступен бесплатный сервис уведомлений о плановых, внеплановых и аварийных ограничениях электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Урал».
Так, внедрению программы предшествовала объемная работа специалистов компании по синхронизации IT-систем нескольких бизнес-процессов.
«Сервис доступен через ряд интерактивных каналов. В первую очередь, речь идет о Telegram. Чтобы запустить сервис, нужно завести в поисковой строке мессенджера наименование чат-бота «Россети Урал» @RossetiUral_bot. После этого в диалоговом окне нажать кнопку «Запустить» — это команда /start. После ее активации бот объяснит, чем будет полезен и как приступить к работе», — говорится в сообщении.
Дополнительные доступные клиентам каналы информирования — это СМС-уведомления и рассылка на почту. Подписка на сервис оформляется в разделе официального сайта «Россети Урал». Для регистрации необходимо завести свой адрес: регион, город/населенный пункт, улицу, номер дома, а также указать номер лицевого счета или договора на электроснабжение, заключенного с гарантирующим поставщиком.
В компании обращают внимание, что сервис уведомлений с 1 по 31 марта 2023 года будет действовать в тестовом режиме. Данное время необходимо специалистам, чтобы усовершенствовать его работу. В случае возникновения ошибок при оформлении подписки нужно обратиться в чат или интернет-приемную компании «Россети Урал».
В настоящее время территория Екатеринбурга пока не поддерживается сервисом. Подключение клиентов столицы Урала запланировано на июнь 2023 года.
Информация об отключениях электроэнергии в Екатеринбурге размещена на сайте.
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Специалисты подразделения «Россети Урал» в Екатеринбурге завершили комплекс мероприятий ...28.10.2020 Энергетики «Россети Урал» полностью восстановили электроснабжение жителей Челябинской области, прерванное непогодой
УрБК, Челябинск, 28.10.2020. Специалисты компании «Россети Урал» полностью восстановили электроснабжение потребителей ...09.10.2020 «Россети Урал» предупредили о возможном снижении напряжения в девяти южноуральских поселках
УрБК, Челябинск, 09.10.2020. В связи с завершением плановых ремонтных работ на ЛЭП (ВЛ) 110 кВ «Шагол-Харлуши» в девяти ...02.10.2020 «Россети Урал» предупредили о возможном снижении напряжения в девяти населенных пунктах Челябинской области
УрБК, Челябинск, 02.10.2020. Из-за ремонтных работ на ЛЭП (ВЛ) 110 кВ «Шагол-Харлуши» 4 октября 2020 года в период с ...11.09.2020 «Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению электроснабжения избирательных участков и комиссий
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. «Россети» к Единому дню голосования провели комплекс мероприятий по обеспечению ...