«Атомстройкомплекс» предложил новую услугу для владельцев загородной недвижимости в своих строительных магазинах

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Компания «Атомстройкомплекс» на базе собственной сети розничных магазинов «АТОМ Строймаркет» предложила новую услугу для владельцев загородной недвижимости. Теперь покупатели могут заказать и получить расчет домокомплекта — количества необходимых материалов для строительства, которые будут доставлены прямо на стройплощадку, сообщает пресс-служба девелопера.



В компании отмечают, что любой желающий может прийти со своим проектом загородного дома и получить точный расчет необходимых для строительства материалов, которые будут доставлены на строительную площадку в оговоренный срок.







«Мы также можем предложить клиентам несколько типовых проектов домов, наиболее востребованных на уральском рынке загородного домостроения. Для них уже имеются расчеты необходимых для строительства материалов. Таким образом благодаря услуге по расчету домокомплекта можно сэкономить не только свое время, но и средства, приобретя только необходимое количество качественных стройматериалов в одном месте, сэкономив на доставке и отсутствии излишков», — рассказал руководитель отдела продаж «АТОМ Строймаркета» Александр Орлов.







В «АТОМ Строймаркете» представлена продукция всех 11 заводов, входящих в структуру компании «Атомстройкомплекс», начиная от бетона, необходимого для заливки фундамента, твинблоков, применяемых для возведения коробки, до утеплителя, пластиковых окон и силикатных блоков для создания межкомнатных перегородок. Всю продукцию розничные покупатели могут приобрести в любом объеме и по ценам от производителя.



Фото и изображение предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»