Продажи мобильных телефонов на вторичном рынке Екатеринбурга выросли на 26%

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. За 2022 год продажи мобильных телефонов в Екатеринбурге на вторичном рынке выросли на 26%. Средняя цена устройства составила 20 тыс. 220 руб. Об этом сообщается в исследовании «Авито».
В среднем по России рост продаж составил 27% со средним ценником в 19,7 тыс. руб. Самыми популярными брендами стали Apple, Samsung и Xiaomi. В Екатеринбурге продажи смартфонов от Apple выросли на 38%, а средний ценник составил 28,1 тыс. руб. Samsung продавался на 10% чаще по цене в 14 тыс. 120 руб., а Xiaomi — на 26% за 10 тыс. 380 руб.
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