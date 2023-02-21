Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,55%

УрБК, Москва, 28.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,01 руб., евро — 79,55 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,55%, европейской — на 0,17%.
УрБК, Москва, 21.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,65 руб., евро — ...01.02.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%
УрБК, Москва, 01.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,10 руб., евро — ...31.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,31%
УрБК, Москва, 31.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,62 руб., евро — ...16.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%
УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — ...13.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,52%
УрБК, Москва, 13.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,10 руб., евро — ...