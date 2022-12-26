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В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%

УрБК, Челябинск, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Челябинска в феврале этого года составила 72,1 тыс. руб. За год этот показатель вырос на 18,6%, за месяц — на 1,4%, говорится в исследовании «Циана».

При этом столица Южного Урала оказалась в числе городов РФ с самой невысокой стоимостью «квадрата» на вторичном рынке жилья. Также в этот список попали Ульяновск (75,8 тыс. руб.), Астрахань (72,7 тыс. руб.), Тольятти (71,8 тыс. руб.) и Оренбург (68,8 тыс. руб.).

Помимо этого, в Челябинске объем предложения на вторичном рынке жилья за месяц вырос на 4,7%, а за год — снизился на 7,1%.

По словам руководителя сервиса «Циан.Аналитика» Алексея Попова, в начале текущего года на вторичном рынке крупных городов страны не произошло кардинальных изменений. Он отмечает, что цены по-прежнему стагнируют — предпосылок к их заметному росту или снижению нет. При этом объем предложения, традиционно сократившийся на период новогодних праздников, восстанавливается.

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