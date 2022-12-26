В Челябинске средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья за год выросла на 18,6%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале этого ...

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год выросла на 7,8%

В Челябинске цена квадратного метра жилья на вторичном рынке с начала года выросла на 27%

УрБК, Челябинск, 26.12.2022. В Челябинске цена за квадратный метр жилья на вторичном рынке составляет 63 тыс. 852 руб. ...