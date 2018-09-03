Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

Ожидания населения России по инфляции на следующий год выросли с 11,6% в январе до 12,2% в феврале. У россиян продолжает увеличиваться склонность к сбережению: доля предпочитающих откладывать свободные деньги достигла максимума с марта 2021 года — 55,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Банка России.



Помимо этого, в феврале на 4 п. п. — до 34% — выросла доля граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличных. Этот показатель вернулся к уровню декабря 2022 года, когда предновогодние выплаты и наличные сбережения стали причинами отложенного спроса.



Ранее Банк России отмечал рост инфляционных рисков в связи с ухудшением условий внешней торговли, состоянием рынка труда и ускорением бюджетных расходов.