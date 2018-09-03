Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

УрБК, Москва, 28.02.2023. Ожидания населения России по инфляции на следующий год выросли с 11,6% в январе до 12,2% в феврале. У россиян продолжает увеличиваться склонность к сбережению: доля предпочитающих откладывать свободные деньги достигла максимума с марта 2021 года — 55,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Банка России.
Помимо этого, в феврале на 4 п. п. — до 34% — выросла доля граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличных. Этот показатель вернулся к уровню декабря 2022 года, когда предновогодние выплаты и наличные сбережения стали причинами отложенного спроса.
Ранее Банк России отмечал рост инфляционных рисков в связи с ухудшением условий внешней торговли, состоянием рынка труда и ускорением бюджетных расходов.
В августе инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9% с 9,7%. Об этом сообщается в ...03.09.2018 В августе инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9%
УрБК, Москва, 03.09.2018. В августе инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9% с 9,7%. Об ...12.08.2014 В июле доля россиян, предпочитающих сбережения в иностранной валюте, упала до 14%
УрБК, Москва, 12.08.2014. Доля россиян, предпочитающих хранить сбережения в иностранной валюте, в июле опустилась до ...13.05.2014 Фонд «Общественное мнение»: в апреле инфляционные ожидания населения РФ стабилизировались
УрБК, Москва, 13.05.2014. В апреле в России наблюдалась тенденция к стабилизации инфляционных ожиданий населения. Об ...22.11.2013 Сбережений не имеют 60% россиян
УрБК, Москва, 22.11.2013. Какие-либо денежные сбережения имеют только 30% россиян, причем данный показатель является ...