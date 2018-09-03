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Инфляционные ожидания россиян выросли до 12,2%

УрБК, Москва, 28.02.2023. Ожидания населения России по инфляции на следующий год выросли с 11,6% в январе до 12,2% в феврале. У россиян продолжает увеличиваться склонность к сбережению: доля предпочитающих откладывать свободные деньги достигла максимума с марта 2021 года — 55,9%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных Банка России.

Помимо этого, в феврале на 4 п. п. — до 34% — выросла доля граждан, предпочитающих хранить сбережения в наличных. Этот показатель вернулся к уровню декабря 2022 года, когда предновогодние выплаты и наличные сбережения стали причинами отложенного спроса.

Ранее Банк России отмечал рост инфляционных рисков в связи с ухудшением условий внешней торговли, состоянием рынка труда и ускорением бюджетных расходов.

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