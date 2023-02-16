В шести муниципалитетах Свердловской области стартовала модернизация объектов ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Екатеринбурге, Арамили, Каменске-Уральском, Реже, Первоуральске и Сысерти в ближайшие два года пройдет модернизация объектов ЖКХ. Там возведут новые очистные сооружения, реконструируют котельные, насосные станции и магистральные тепловые сети. Это позволит повысить качество коммунальных услуг для 110 тыс. человек. Начать мероприятия позволила поддержка губернатора Евгения Куйвашева и участие региона в федеральных программах, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Уточним, что в 2022 году Свердловской области одобрили заявку на федеральную поддержку модернизации коммунальной инфраструктуры. Из Фонда национального благосостояния выделено 5,9 млрд руб. в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
В Екатеринбурге к концу следующего года планируется ввести в эксплуатацию насосную станцию № 3. В Реже построят газотурбинную теплоэлектроцентраль. В Сысерти состоится капитальный ремонт 3,71 км тепловых сетей. В Каменске-Уральском выполнят реконструкцию газовой водогрейной котельной. В Первоуральске пройдет модернизация 2,4 км магистральных тепловых сетей, 24,4 км квартальных теплосетей, строительство 8,7 км циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения. В Арамили продолжится строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, которое завершится к концу 2024 года.
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