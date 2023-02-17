Официальный курс доллара США вырос на 72 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 28.02.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2023 года. Курс долл. США вырос на 72,36 коп., до 75,43 руб., евро — на 5,14 коп., до 79,62 руб.