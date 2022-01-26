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ЕВРАЗ перечислил 400 тыс. рублей для оборудования хоккейного корта в поселке Горноуральский

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. ЕВРАЗ направил 400 тыс. руб. для оборудования хоккейного корта в поселке Горноуральском, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Проект получил реализацию по инициативе активных жителей поселка, благодаря софинансированию правительства Свердловской области, ЕВРАЗа, администрации Горноуральского городского округа, а также предпринимателей и самих жителей поселка. Общая сумма инвестиций составила 2,8 млн руб.

ЕВРАЗ перечислил 400 тыс. рублей для оборудования хоккейного корта в поселке Горноуральский

Хоккейная арена была построена в течение двух месяцев. Спортивная площадка стандартного размера, по ее периметру установлены борта с калитками, сетчатое ограждение, освещение, боксы для игроков и судей. Корт будет использоваться не только для игры в хоккей, но и для массовых катаний. Посетить корт можно будет бесплатно.

«Удобный ледовый корт предназначен для занятий спортом жителями поселка разного возраста. Организация досуга — это то, что сегодня необходимо для развития территорий. Молодежь будет отдыхать там, где живет, и не будет стремиться уезжать из уральских городов», — отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн

ЕВРАЗ перечислил 400 тыс. рублей для оборудования хоккейного корта в поселке Горноуральский

Отмечается, что ЕВРАЗ регулярно выделяет средства на развитие спорта. На благотворительные средства компании детские хоккейные и футбольные команды Нижнего Тагила и Качканара, юные борцы, легкоатлеты приобретают оборудование, спортивную форму и инвентарь, бесплатно ездят на соревнования. Комбинат много лет является спонсором волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» и качканарского футбольного клуба «Горняк-ЕВРАЗ».

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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