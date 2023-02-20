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Вчера, 15:45

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 0,17%, за месяц — вырос на 6,2%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 555 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 116 дней.

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