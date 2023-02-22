Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,64 руб., евро — до 79,87 руб.

УрБК, Москва, 27.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 75,64 руб., европейской — 79,87 руб. На момент закрытия торгов 24 февраля курс доллара США составлял 76,13 руб., евро — 80,38 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 74,61 руб., евро — до 79,49 руб.

УрБК, Москва, 22.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 73,84 руб., евро — до 79,03 руб.

УрБК, Москва, 20.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 73,29 руб., евро — до 78,32 руб.

УрБК, Москва, 13.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 70,51 руб., евро — до 75,99 руб.

УрБК, Москва, 06.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 70,40 руб., евро — до 76,57 руб.

УрБК, Москва, 03.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...