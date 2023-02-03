Курс доллара США на Московской бирже снизился до 70,51 руб., евро — до 75,99 руб.

УрБК, Москва, 06.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 70,51 руб., европейской — 75,99 руб. На момент закрытия торгов 3 февраля курс доллара США составлял 70,6 руб., евро — 76,9 руб.

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