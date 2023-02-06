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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 73,29 руб., евро — до 78,32 руб.

УрБК, Москва, 13.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 09.55 мск курс американской валюты составляет 73,29 руб., европейской — 78,32 руб.

На момент закрытия торгов 10 февраля курс доллара США составлял 73,39 руб., евро — 78,44 руб.

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