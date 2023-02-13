Курс доллара США на Московской бирже снизился до 73,84 руб., евро — до 79,03 руб.

УрБК, Москва, 20.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 73,84 руб., европейской — 79,03 руб. На момент закрытия торгов 17 февраля курс доллара США составлял 74,29 руб., евро — 79,30 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 73,29 руб., евро — до 78,32 руб.

УрБК, Москва, 13.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 70,51 руб., евро — до 75,99 руб.

УрБК, Москва, 06.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 70,40 руб., евро — до 76,57 руб.

УрБК, Москва, 03.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,15 руб., евро — до 73,75 руб.

УрБК, Москва, 16.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.

УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...