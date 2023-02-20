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Курс доллара США на Московской бирже снизился до 74,61 руб., евро — до 79,49 руб.

УрБК, Москва, 22.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 74,61 руб., европейской — 79,49 руб.

На момент закрытия торгов 21 февраля курс доллара США составлял 75,04 руб., евро — 80,10 руб.

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